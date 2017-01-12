На "Дожде" надеются, что украинцы будут смотреть телеканал в интернете

На российском телеканале "Дождь" заявили, что сожалеют о решении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания запретить его трансляцию на территории Украины и посоветовали смотреть эфиры на сайте. Об этом говорится в заявлении на сайте "Дождя".

"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение", - заявила гендиректор Дождя Наталья Синдеева.

По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание "Дождя" на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству "Дождь" не получал.

По словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

"В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", - уточнила Синдеева.

"Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть Дождь через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции", - добавила она.