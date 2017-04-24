На этой неделе в Украину вернется весна

24 апреля 2017 г. 14:50
Источник: Зеркало недели
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Во вторник, 25 апреля, в Украине без осадков, только ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла. В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла. В среду, 26 апреля, в большинстве районов западных, днем и в Житомирской области дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/. Температура на Левобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 4-9°, днем 16-21°, на крайнем западе страны 11-16°. В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20°.

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