 

На "Евровидение-2017" от Сан-Марино может поехать певица, похожая на Савченко

05 января 2017 г. 12:28
Источник: Украинские новости
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Итальянская певица Ариса может представить Сан-Марино на конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве. Об этом говориться в ее интервью на сайте EurofestivalNEWS.

Девушка заявила, что готова потратить на подготовку к конкурсу около 300 тысяч евро, чтобы выступить от небольшой страны.

Кроме того, Ариса сделала репост данного интервью себе в Twitter, что можно расценивать как официальное желание поехать на "Евровидение" от Сан-Марино.

Стоит отметить, что исполнительница очень похожа на народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, в частности на ее фото перед заключением.

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