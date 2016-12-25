На Филиппины надвигается супертайфун: население эвакуируют

На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун "Нок-Тен", известный как "Нина".
Как сообщает ВВС, скорость ветра урагана достигает 185 километров в час.
Вице-губернатор провинции Катандуанес приказал полностью эвакуировать население, много людей не хотят покидать свои дома в день Рождества.
Супертайфун может зацепить густонаселенные районы страны, а также столицу Филиппин Манилу.
Власти также предупреждает, что на побережье могут подниматься двухметровые волны.
Метеорологи говорят, что тайфун "Нок-Тен" может ослабнуть перед тем, как он достигнет побережья.
В 2013 году тайфун "Хаян" унес свыше семи тысяч жизней на Филиппинах.