На Филиппины надвигается супертайфун: население эвакуируют

На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун "Нок-Тен", известный как "Нина".

Как сообщает ВВС, скорость ветра урагана достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес приказал полностью эвакуировать население, много людей не хотят покидать свои дома в день Рождества.

Супертайфун может зацепить густонаселенные районы страны, а также столицу Филиппин Манилу.

Власти также предупреждает, что на побережье могут подниматься двухметровые волны.

Метеорологи говорят, что тайфун "Нок-Тен" может ослабнуть перед тем, как он достигнет побережья.

В 2013 году тайфун "Хаян" унес свыше семи тысяч жизней на Филиппинах.