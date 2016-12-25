 

На Филиппины надвигается супертайфун: население эвакуируют

25 декабря 2016 г. 14:15
Источник: Укринформ
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На восточное побережье Филиппин надвигается супертайфун "Нок-Тен", известный как "Нина".

Как сообщает ВВС, скорость ветра урагана достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес приказал полностью эвакуировать население, много людей не хотят покидать свои дома в день Рождества.

Супертайфун может зацепить густонаселенные районы страны, а также столицу Филиппин Манилу.

Власти также предупреждает, что на побережье могут подниматься двухметровые волны.

Метеорологи говорят, что тайфун "Нок-Тен" может ослабнуть перед тем, как он достигнет побережья.

В 2013 году тайфун "Хаян" унес свыше семи тысяч жизней на Филиппинах.

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