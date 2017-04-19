 

На форме полицейских будут ягоды и листья калины – постановление Кабмина

19 апреля 2017 г. 14:20
Источник: Украинская правда
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Кабинет министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских.
Такое решение он принял во время заседания в среду.

Изменения, изложенные на 15 страницах, внесенные в постановление об униформе от 30 сентября 2015 года.
Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон.
В частности, добавляются разделы о "Костюме (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей обшиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника.

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