На грани разрушения. В Харькове жители двухэтажки жалуются на ужасные условия проживания и бездеятельность чиновников

Обваленный потолок, прогнивающий пол и трещины в стенах - в таких условиях жители двухэтажки в старом центре Харькова вынуждены находиться уже около десятка лет. Удобства и колонка с ледяной водой на улице - провести коммуникации в здание специалисты отказываются из-за его ветхости, жалуются люди. В начале марта, рассказывают, ситуация ухудшилась, из-за плохого состояния труб и вентиляционных каналов, им отключили газ, поэтому вторую неделю у харьковчан - проблемы с приготовлением пищи, кроме того - температура в помещениях не намного выше, чем на улице - без газа нет и отопления.

Александр Хайменов:

Утром просыпаешься, из-под одеяла вылезти, тоже совсем другая среда, элементарно даже умыться - вода ледяная, электричеством её не нагреешь, потому что нет ни бойлера, ничего. И вообще в доме по-началу более-менее. А сейчас уже он не отапливается.

Вероника Гусарова:

Мы находимся в очень тяжелом положении, мы уже 11 день без отопления и без приготовления горячей пищи, это очень сказывается на нашем здоровье, всех жителей дома.

Изначально в доме проживало пять семей, говорят харьковчане, часть уехали к родственникам и друзьям из-за ужасных условий, сейчас здесь остались те, кому переезжать просто некуда. Еще 25 лет назад в районной администрации харьковчане получили справку о том, что дом ветхий, износ конструкций составляет 73 процента и капитальному ремонту здание не подлежит. Неоднократно обращались к чиновникам, чтобы те дополнительно обследовали дом и решили их проблему с жильем, но получали только обещания, поэтому харьковчане пошли в суд. В феврале этого года Червонозаводский суд Харькова признал бездеятельность чиновников и удовлетворил иск жильцов дома по улице Грековской, 74. кроме того, обязал Департамент жилищного хозяйства горсовета сделать дополнительное обследование дома. Люди говорят, в этом здании жить боятся и утверждают, что квартиры для проживания давно непригодны, поэтому просят чиновников предоставить им другое жилье. В свою очередь, в мэрии подчеркивают, что дом действительно ветхий, но он не в аварийном состоянии, более того внесен в план по проведению капитального ремонта.

Роман Нехорошков, дир. Деп. жилищного хозяйства Хар.горсовета:

К сожалению, позиция, которую заняли отдельные жители в этом доме о том, что мы должны предоставить сначала жилье, они хотят отселиться. Хотя по заключению наших проектных организаций, эти работы можно проводить без соответствующего отселения, нужно только предоставить доступ для проведения работ. Была ситуация и в судебном порядке, рассматривалась. Насколько я знаю, подана апелляция.

Однако люди уверены, что ремонтные работы проводить в здании уже нельзя, ведь оно может обвалиться в любую минуту, переживают что вовсе останутся без крыши над головой и намерены добиваться более тщательного обследования дома, которому больше сотни лет, а также переселения в другие квартиры.