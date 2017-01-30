На Харьковщине аномальные морозы

Сильные морозы, говорят синоптики, в основном накрыли северовосточные регионы Украины - Сумскую, Луганскую, Донецкую и Днепропетровскую области, а Харьковщину можно назвать эпицентром. на предстоящую, последнюю ночь января, синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 28ми градусов.

Евгения Ляшенко, зав отделом метеопрогнозов харьковского Гидрометцентра

31го числа мы ожидаем погоду без осадков с температурами по области ночью 24, 29 местами до 32 градусов мороза. В Харькове ночью 26-28 мороза. А днем мы завтра ждем температуру 12-17 мороза, местами до 20. В Харькове днем на завтра ждем 14-16 мороза. Дело в том, повторюсь, это будут максимально холодные сутки

Данные температурные показатели в регионе ниже нормы на 8-12 градусов - отмечают в гидрометеоцентре.

Евгения Ляшенко, зав отделом метеопрогнозов харьковского Гидрометцентра

Эта аномалия температурная связана с тем, что во первых погоду определяет холодный антициклон. Во-вторых у нас в верхних слоях стратосферы находится циклон. Циклон довольно таки глубокий. Он высокий и он способствует перемещению холодного, скажем, выстуженого воздуха от стратосферы к земле

Именно на такой случай во всех районах города, при терцентрах соцобслуживания функционируют круглосуточные пункты обогрева. Воспользоваться их услугами может каждый желающий. Здесь можно согреться горячим чаем с печеньем, работают санузлы, душевая, дежурит медик - рассказывает Петр Коротько.

Петр Коротько, дир. тер. центра соц. обсл. Киевского р-на г. Харькова

Пункты обогрева предназначена для работы при температуре минус 20 градусов и выше. Пункты обогрева могут посещать, как граждане без определенного места жительства так и жители города Харькова которые оказались в какой-то сложной ситуации - проходили или замерзли они могут зайти обогреться

Большинство опрошенных харьковчан говорят, что без особой надобности лишний раз стараются не выходить на улицу. К месту назначения добираются короткими перебежками, закутавшись потеплее. Но есть и те, кому морозы не страшны.

Никита, студент

Ну заметил, что холодно очень. Утепляюсь просто. Два свитера, там подштаники, носки теплые, куртка горнолыжная и все такое.

Георгий, пенсионер

Да как спасаюсь вот шубу одел и сопливый немножко, а что поделаешь

Наталия

Вообще не заметила и не спасаюсь. Мне слишком хорошо. Теплая шуба? - Теплая шуба и замечательный характер!

Соня, школьница

У меня форма достаточно серьезная и я не могу супер одеться. Поэтому я просто иду. Просто мои мысли меня согревают

В морозную погоду специалисты рекомендуют одевать многослойную одежду, желательно свободную. Меньше времени находиться на улице. Чаще пить теплые напитки и хорошо поесть перед выходом из дома. Как уточнили в ГСЧС и облуправлении Нацполиции на сегодняшний день, данных о смертельных случаях связанных с переохлаждением или обморожением нет.