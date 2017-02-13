 

На Харьковщине двое мужчин грабили и избивали женщин

13 февраля 2017 г. 10:31
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10 февраля в полицию поступили два заявления от потерпевших. Около 5:20 обратилась 46-летняя жительница пос.Высокий. Она рассказала, что возле магазина неизвестный избил ее и отобрал сумочку. Через несколько часов такое же заявление поступило от 56-летней жительницы соседнего пос.Бабаи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемых – безработных жителей Мерефы 17 и 27 лет. Они заранее планировали свои преступления. Пока один из них нападал на жертву, второй ждал его в автомобиле.

Установлено, что задержанные  причастны к серии аналогичных нападений на территории Харьковского района. Всего в результате их преступной деятельности пострадало около десятка женщин.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.2 ст. 186 (грабеж) и по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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