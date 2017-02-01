 

На Харьковщине двое мужчин занимались автоугонами

01 февраля 2017 г. 13:06
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В Харьковский ОП поступило заявление от 34-летнего жителя пос.Васищево о пропаже автомобиля «Деу-сенс». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В этот же день авто нашли в лесополосе рядом с поселком. Через неделю были задержаны и подозреваемые – 41-летний харьковчанин и 39-летний житель Волчанского района. Оба мужчины безработные, а один из них был судим за имущественные преступления.

Установлено, что задержанные заранее спланировали преступление. Они приехали в гости к своим родственникам в поселок. После того, как заприметили нужный гараж, они повредили его дверь, проникли внутрь, открыли отмычкой двери авто и уехали.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований. Действия мужчин квалифицированы по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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