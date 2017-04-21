На Харьковщине группа парней забила до смерти пожилого мужчину

В полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о доставке в больницу мужчины в состоянии алкогольного опьянения и с ссадинами на лице. В больнице мужчина скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемых - 5 человек, в возрасте от 14 до 22 лет.

Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать незваного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей.

Они в свою очередь позвонили трем товарищам. Внезапно между мужчинами возникла ссора. В результате ребята нанесли 68-летнему мужчине телесные повреждения, от которых он скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.