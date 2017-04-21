 

На Харьковщине группа парней забила до смерти пожилого мужчину

21 апреля 2017 г. 12:19
213 просмотров

В полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о доставке в больницу мужчины в состоянии алкогольного опьянения и с ссадинами на лице. В больнице мужчина скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемых - 5 человек, в возрасте от 14 до 22 лет.
Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям. Чтобы прогнать незваного гостя, женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей.

Они в свою очередь позвонили трем товарищам. Внезапно между мужчинами возникла ссора. В результате ребята нанесли 68-летнему мужчине телесные повреждения, от которых он скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.