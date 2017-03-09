На Харьковщине «копы» разыскали родителей младенца, тело которого нашли на кладбище

4 марта тело мальчика нашел заведующий центральным кладбищем в Лозовском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тело ребенка мужчина нашел рядом с брошенной могилой.

Следователь открыл уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Правоохранители установили личность младенца и разыскали родителей. Выяснилось, что мальчик родился 3 января 2017 года мертвым. Из-за тяжелого материального положения родители не смогли похоронить ребенка как положено. Поэтому они положили тело в коробку и закопали на местном кладбище.

Проверка по данному факту продолжается.