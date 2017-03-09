 

На Харьковщине «копы» разыскали родителей младенца, тело которого нашли на кладбище

09 марта 2017 г. 13:10
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4 марта тело мальчика нашел заведующий центральным кладбищем в Лозовском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тело ребенка мужчина нашел рядом с брошенной могилой.
Следователь открыл уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Правоохранители установили личность младенца и разыскали родителей. Выяснилось, что мальчик родился 3 января 2017 года мертвым. Из-за тяжелого материального положения родители не смогли похоронить ребенка как положено. Поэтому они положили тело в коробку и закопали на местном кладбище.
Проверка по данному факту продолжается.

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