 

На Харьковщине мужчина хранил дома почти три кило наркотиков

01 февраля 2017 г. 10:30
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Во время проведения обыска в доме у 46-летнего жителя г.Змиев, правоохранители обнаружили на чердаке летней кухни 3 мешка с веществом растительного происхождения. Внешне вещество было похоже на коноплю. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Всего было изъято 2 килограмма 590 граммов вещества. Как рассказал подозреваемый, он хранил его для собственных нужд без цели сбыта.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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