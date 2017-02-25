На Харьковщине мужчина и женщина отравились угарным газом

24 февраля в Лозовской ОП обратилась женщина и рассказала о том, что ее знакомые не выходят на связь. Об этом сообщает отдел коммуникаци полиции Харьковской области.

В ходе проверки по месту жительства граждан, были обнаружены тела 40-летней жещины и 39-летнего мужчины. На их телах признаков насильственной смерти не обнаружили.

Двери квартиры были закрыты изнутри, поэтому спасатели ГСЧС зашли в дом через окно.

Предварительная версия смерти - отравление угарным газом из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием.

Указанное событие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.