 

На Харьковщине мужчина и женщина отравились угарным газом

25 февраля 2017 г. 13:04
116 просмотров

24 февраля в Лозовской ОП обратилась женщина и рассказала о том, что ее знакомые не выходят на связь. Об этом сообщает отдел коммуникаци полиции Харьковской области.

В ходе проверки по месту жительства граждан, были обнаружены тела 40-летней жещины и 39-летнего мужчины. На их телах признаков насильственной смерти не обнаружили.

Двери квартиры были закрыты изнутри, поэтому спасатели ГСЧС зашли в дом через окно. 

Предварительная версия смерти - отравление угарным газом из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием.

Указанное событие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.