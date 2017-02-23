На Харьковщине мужчина обворовывал автомобили

В Дергачевский ОП обратился 51-летний местный житель с заявлением о том, что из его автомобиля, который находился в гаражном кооперативе, исчезла автомагнитола стоимостью 2000 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он рассказал, что продал украденную магнитолу незнакомцу в Харькове.

Установлено, что мужчина уже семь раз был судим.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.