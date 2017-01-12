На Харьковщине мужчина пытался обокрасть автомобиль

В Балаклейский ОП поступила информация о том, что мужчина пытается совершить кражу из автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехал наряд. Установлено, что 40-летний местный житель разбил стекло в авто и проник внутрь. Довести дело до конца ему не удалось – его задержали правоохранители.

Задержанный нигде не работает и имеет судимость за имущественные преступления. Как рассказал мужчина, таким образом он зарабатывает себе на жизнь.

Следователем открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.