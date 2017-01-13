 

На Харьковщине мужчина угрожал пенсионеру шилом

13 января 2017 г. 14:47
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В Красноградский ОП обратился мужчина с заявлением о нападении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что возле железнодорожного вокзала неизвестный ударил мужчину палкой по ногам, угрожал ножом и шилом. Нападавший отобрал у мужчины телефон и сбежал.
Злоумышленника задержали – им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Сахновщинского района.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. Ему вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.

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