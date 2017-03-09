На Харьковщине мужчина заготавливал каннабис "для кролей"

Изюмская местная прокуратура направила в Двуречанский районный суд области обвинительный акт по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения наркотических средств (ч. 3 ст. 309 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что 52-летний житель района хранил дома почти 25 килограммов особо опасного наркотического средства - каннабиса.
Злоумышленник рассказал, что якобы заготавливал коноплю для того, чтобы кормить кроликов.
Сейчас наркотики изъяты.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.