 

На Харьковщине мужчина заготавливал каннабис "для кролей"

09 марта 2017 г. 10:05
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Изюмская местная прокуратура направила в Двуречанский районный суд области обвинительный акт по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения наркотических средств (ч. 3 ст. 309 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 52-летний житель района хранил дома почти 25 килограммов особо опасного наркотического средства - каннабиса.

Злоумышленник рассказал, что якобы заготавливал коноплю для того, чтобы кормить кроликов.

Сейчас наркотики изъяты.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
 

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