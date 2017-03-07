На Харьковщине мужчина зарезал односельчанку

В Чугуевский ОП поступила информация о том, что местная жительница обнаружила в квартире тело своей бабушки с ножевыми ранениями. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ. Правоохранители задержали подозреваемого – 35-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина пришел к женщине занять денег, но когда она отказала ему, разозлился и нанес женщине 8 ударов ножом в область туловища. После он забрал из дома мобильный и бутылку водки.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.