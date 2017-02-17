На Харьковщине мужчине грозит 3 года тюрьмы за вырубку деревьев

В Балаклейский ОП поступила информация о том, что на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в лесопосадке вблизи села Бригадировка неизвестный спиливает деревья. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ.

Мужчина использовал бензомоторную пилу и успел спилить 20 деревьев. Среди них были ясени и акации.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или до 3-х лет ограничения или лишения свободы.