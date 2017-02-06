 

На Харьковщине обнаружили бешенство: на этот раз у собаки

06 февраля 2017 г. 15:28
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В г.Змиев зафиксирован случай бешенства у животного - собаки. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Собака жила недалеко от железнодорожного вокзала, рядом с продуктовыми киосками на конечной станции автобусов. Там животное подкармливали местные жители.

Накануне собака получила травму от другого животного. В результате этого через несколько дней животное погибло.
Лабораторное исследование показало, что причиной смерти стало бешенство.

Специалисты определили круг контактов зараженного животного и пострадавших. Всего их 8 человек.

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