На Харьковщине обнаружили бешенство: на этот раз у собаки

В г.Змиев зафиксирован случай бешенства у животного - собаки. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Собака жила недалеко от железнодорожного вокзала, рядом с продуктовыми киосками на конечной станции автобусов. Там животное подкармливали местные жители.

Накануне собака получила травму от другого животного. В результате этого через несколько дней животное погибло.

Лабораторное исследование показало, что причиной смерти стало бешенство.

Специалисты определили круг контактов зараженного животного и пострадавших. Всего их 8 человек.