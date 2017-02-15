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Я-репортер
На Харьковщине образовалась пробка из машин: застряли в снегу
15 февраля 2017 г. 15:45
2 просмотра
В 5 километрах от Изюма со стороны Боровой образовалась пробка. Около 50 машин застряли в снегу.
Видео:
Под Изюмом застряли авто - 15.02.2017
Video of Под Изюмом застряли авто - 15.02.2017
Раздел:
Происшествия
Теги:
автомобили
пробка
снег
непогода
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