 

На Харьковщине орудовала банда: похищали людей

07 февраля 2017 г. 13:43
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Межрегиональную преступную группировку, которая специализировалась на похищениях людей, ликвидировала на Харьковщине СБУ вместе с полицией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В бандформировании участвовали трое жителей Харьковщины и Киевщины в возрасте от 30 до 60 лет. Один из них был ранее неоднократно судим.
Правоохранители получили информацию о похищении предпринимателя, который в 2014 году переехал из Луганска. Стало известно, что бандиты пытаются с помощью угроз и избиений получить от мужчины четыре автомобиля и жилье в оккупированном Луганске.

7 февраля членов банды задержали в поселке Песочин во время попытки завладеть одним из автомобилей потерпевшего.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.146 (похищение человека) и ст.189 (вымогательство) УК Украины.

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