 

На Харьковщине открыт сезон «елок-нелегалов»: задержан перевозчик

22 декабря 2016 г. 11:57
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В Купянский ОП поступила информация от 42-летнего местного жителя, о том, что на одной из улиц города находится автомобиль с большим количеством хвойных деревьев. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ, был проведен осмотр. В результате этого правоохранители выявили 226 елок.

Перевозчиком оказался 5-летний житель пгт Ковшаровка. Он рассказал, что его попросили перевезти товар из Харькова в Купянск. Документы, которые он предоставил, вызвали сомнения. Поэтому их отправили на экспертизу.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Открыто уголовное производство за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

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