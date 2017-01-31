На Харьковщине парень делал дома наркотики

Во время санкционированного обыска в доме 25-летнего жителя Балаклеи правоохранители обнаружили медицинский шприц с веществом бурого цвета объемом 5 мл, полимерные бутылки с остатками наркотического сырья и принадлежности для изготовления наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

По словам парня, ацетилированный опий он изготавливал и хранил для собственного потребления. Изъятое направили на экспертизу.

Следователь открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.