 

На Харьковщине парень привлек подростка к краже

11 января 2017 г. 16:19
57 просмотров

В декабре прошлого года 20-летний житель Барвенково совершил кражу семян подсолнечника со складского помещения. По этому факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Было установлено, что злоумышленник вовлек в совершение кражи 14-летнего парня. За это несовершеннолетний получил часть вырученных за семена денег.

По факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.