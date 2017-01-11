На Харьковщине парень привлек подростка к краже

В декабре прошлого года 20-летний житель Барвенково совершил кражу семян подсолнечника со складского помещения. По этому факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Было установлено, что злоумышленник вовлек в совершение кражи 14-летнего парня. За это несовершеннолетний получил часть вырученных за семена денег.

По факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.