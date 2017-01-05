 

На Харьковщине пенсионерка обокрала магазин 5 раз

05 января 2017 г. 9:57
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В Балаклейский ОП обратился работник супермаркета, который заявил о краже продуктов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ. Правоохранители задержали злоумышленницу - 64-летнюю местную жительницу. Вину женщины доказывали записи видеокамер. После их изучения полицейские установили, что женщина в течение месяца 5 раз совершала кражи из этого магазина.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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