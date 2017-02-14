На Харьковщине пограничники задержали угнанный раритетный автомобиль

В Харьковской области, на российско-украинской границе, пограничники задержали автомобиль Buick Century 1961 года выпуска, который числился в розыске как угнанный.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Автомобиль прибыл на пункт пропуска "Гоптовка" около 20 часов 13 февраля. За рулем находился житель Киевской области, 1982 года рождения, который ехал из России.

В ходе проверки пограничники установили, что машина числится в розыске как похищенная, а документы на нее были изготовлены специально для незаконного перемещения. Номера были зарегистрированы на территории Донецкой области на совсем другой автомобиль.

Информацию о происшествии сообщили сотрудникам Нацполиции.

