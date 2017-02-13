 

На Харьковщине подросток повесился во дворе школы

13 февраля 2017 г. 11:59
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12 февраля в 17:30 в Сахновщинский ОП поступила информация от мужчины о том, что его 17-летний племянник накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что парень учился в ПТУ и недавно вернулся в с.Константиновка. Своему дяде он сказал, что пойдет за покупками в магазин и не вернулся.
13 февраля утром, тело парня нашли на территории Константиновской ООШ Сахновщинского района. Он закончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.

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