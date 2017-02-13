На Харьковщине подросток повесился во дворе школы

12 февраля в 17:30 в Сахновщинский ОП поступила информация от мужчины о том, что его 17-летний племянник накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что парень учился в ПТУ и недавно вернулся в с.Константиновка. Своему дяде он сказал, что пойдет за покупками в магазин и не вернулся.

13 февраля утром, тело парня нашли на территории Константиновской ООШ Сахновщинского района. Он закончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.