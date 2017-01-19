На Харьковщине предотвратили рейдерский захват предприятий

Информация о том, 70 человек в камуфляжной форме, масках и с оружием ворвались на предприятие поступила в Лозовской ОП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Группа мужчин заблокировала работу предприятия и начала вывоз и повреждение имущества.

Оказалось, что незаконная смена собственника произошла в трех фирмах в электронно-регистрационных базах.

В ходе проверки было установлено, что неизвестными лицами путем обмана осуществлена перерегистрация корпоративных прав ООО КОМПАНИЯ«БОТиК», ООО «Сурят» и ООО «Агробизнес-2010».

В результате проведения всех необходимых мероприятий от Лозовскогогоррайонного суда было получено разрешение на проведение осмотра территории для фиксирования и описания имущества.

Кроме того, все лица, которые ворвались на территорию предприятия, были доставлены в отдел полиции для установления всех данных. Выяснилось, что участие в незаконных действиях принимали граждане в возрасте от 18 до 50 лет, жители города Днепра и Каменского. У граждан было изъято оружие и спецсредства.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.