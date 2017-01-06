 

На Харьковщине предприятие задолжало местному бюджету более 1,3 млн

06 января 2017 г. 10:30
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Харьковская местная прокуратура №6 направила в хозяйственный суд области исковые заявления о возмещении 1,3 млн.грн.  задолженности арендной платы за застроенные земли в пос. Высоком.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, деньги в бюджет не заплатили акционерные общества, которые в 2013 году приняли в пользование два земельных участка площадью в 13 га. Участки планировалось использовать для спортивно-культурных потребностей.

Начиная с января 2016 года, общества перестали платить деньги за аренду. Возникла задолженность. Прокуратура обратилась в суд с требованием погасить долги. Часть денег - 450 тыс. грн. возвратили в местный бюджет. Одно решение суда на 200 тыс.грн. находится на исполнении.

Иск о возмещении 672 тыс.грн. за аренду, задолженность по которой возникла за июнь-октябрь прошлого года, находится на рассмотрении хозяйственного суда области.

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