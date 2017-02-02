На Харьковщине рабочий украл у начальницы авто

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02 февраля 2017 г. 11:55
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1 февраля утром в Богодуховский ОП поступило заявление от 53-летней женщины об угоне автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Неизвестный проник в гараж в ее дворе и угнал автомобиль «Samand EL».

Правоохранители нашли авто в поле рядом с с. Харущевая-Никитовка и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель пгт.Шаровка. Он помогал женщине по хозяйству и знал, где находятся ключи от авто.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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