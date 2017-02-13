На Харьковщине разыскали пропавшего 6-летнего ребенка

Харьковский правоохранители вернули домой 6-летнего мальчика, который ушел один на прогулку. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

По их информации, бабушка рассказала, что внук играл возле дома, пока она занималась делами по хозяйству, а уже через час заметила его исчезновениее.

Ребенка нашли спустя час возле одного из магазинов. Выяснилось, что маленькому путешественнику захотелось прогуляться, и он ушел от двора, не заметив, как заблудился.

Правоохранители вернули внука бабушке.