На Харьковщине ребенок умер от отравления

10 февраля в 21:45 в Великобурлуцкий ОП поступила информация от медиков о смертельном случае отравления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харкьовской области.

Установлено, что 7-месячной девочке стало плохо. Ее мать вызвала скорую в с.Приколотное. Оттуда ребенка доставили в Великобурлуцкую ЦРБ. Там девочка умерла от отравления неизвестным веществом.

Проводится экспертиза.

Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.