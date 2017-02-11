 

На Харьковщине ребенок умер от отравления

11 февраля 2017 г. 14:57
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10 февраля в 21:45 в Великобурлуцкий ОП поступила информация от медиков  о смертельном случае отравления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харкьовской области.

Установлено, что 7-месячной девочке стало плохо. Ее мать вызвала скорую в с.Приколотное. Оттуда ребенка доставили в Великобурлуцкую ЦРБ. Там девочка умерла от отравления неизвестным веществом.

Проводится экспертиза.

Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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