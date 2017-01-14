 

На Харьковщине рецидивист избил односельчанку поленом ради 120 гривен

14 января 2017 г. 11:30
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В полицию обратилась 79-летняя жительница с.Староверовка. Она рассказала, что знакомый проник в ней в дом, ударил ее по голове поленом и забрал деньги. Об этом сообщает отдел коммуникайции полиции Харьковской области.

Злоумышленнику удалось забрать 120 гривен. Эти деньги были изъяты при задержании 49-летнего ранее судимого за кражи мужчины.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПКУ, содержится в изоляторе временного содержания.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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