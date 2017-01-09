На Харьковщине служебный пес нашел наркотики в хлебе

Наркотическое вещество перевозил гражданин Украины. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, он следовал в Россию пассажиром микроавтобуса «Мерседес» через пункт пропуска «Гоптовка».

Во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака, которую привлекли к осмотру. Как выяснилось впоследствии, в одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана. В ходе дальнейшей углубленной проверки проведенной с представителями фискальной службы в сумке мужчины нашли пакет с растительным веществом, который он спрятал в хлебе.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с ее владельцем.

