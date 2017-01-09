 

На Харьковщине служебный пес нашел наркотики в хлебе

09 января 2017 г. 18:13
306 просмотров

Наркотическое вещество перевозил гражданин Украины. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, он следовал в Россию пассажиром микроавтобуса «Мерседес» через пункт пропуска «Гоптовка».

Во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака, которую привлекли к осмотру. Как выяснилось впоследствии, в одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана. В ходе дальнейшей углубленной проверки проведенной с представителями фискальной службы в сумке мужчины нашли пакет с растительным веществом, который он спрятал в хлебе.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с ее владельцем.
 

Видео: 

На Харківщині в хлібині прикордонний пес виявив наркотичне зілля

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.