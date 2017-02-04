На Харковщине спасатели вытащили из ямы собаку

Собщение от местных жителей о том, что в Волчанске выгребную яму общественного туалета упал дворовая собака поступило к сапасателям 3 февраля в 15:03.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, туалет давно не работал, яма была пустой, поэтому у собаки появился шанс выжить.

Она постоянно лаяла, призывая на помощь.

Для подъема собаки была использовали спасательную веревку. Один из сотрудников ДСНС спустился в яму на глубину около 2-х метров и обвязал веревкой животное. Другие спасатели вытащили ее на поверхность.

Собака был очень напугана, поэтому сопротивления не оказывала. Немного придя в себя, он убежал цел и невредим.