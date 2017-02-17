На Харьковщине трое мужчин избили парня

В Липецкий ОП поступила информация от врачей Харьковской городской клинической больницы о том, что к ним доставлен 27-летний житель поселка Липцы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчину доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами лица и туловища. На место происшествия выехала СОГ.

Правоохранители задержали троих подозреваемых – безработнлшл 35-летнего жителя пос.Циркуны, 25 и 31-летних харьковчан.

Установлено, что в тот день пострадавший был в гостях в пос.Циркуны и распивал алкоголь в компании. В разгар застолья между ним и хозяином дома возникла ссора. В результате трое мужчин избили 27-летнего парня, забрали мобильный телефон и ключи от дома.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Следствие продолжается.