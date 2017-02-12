 

На Харьковщине врачам подбросили младенца

12 февраля 2017 г. 17:01

12 февраля в 5:30 в Шевченковское ОП поступила информация о том, что в приемную скорой медицинской помощи подбросили младенца. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Ребенок был завернут в теплые одеяла и пеленку. Медики установили, что роды были преждевременными и произошли ночью. Рост девочки 35 см, а вес - 1,6 кг.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией, сообщите в Шевченковское отделение полиции по телефонам: (05771) 51084; 0996700523, (05742) 53344; 0504015282 или 102.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.