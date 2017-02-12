На Харьковщине врачам подбросили младенца

12 февраля в 5:30 в Шевченковское ОП поступила информация о том, что в приемную скорой медицинской помощи подбросили младенца. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Ребенок был завернут в теплые одеяла и пеленку. Медики установили, что роды были преждевременными и произошли ночью. Рост девочки 35 см, а вес - 1,6 кг.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией, сообщите в Шевченковское отделение полиции по телефонам: (05771) 51084; 0996700523, (05742) 53344; 0504015282 или 102.