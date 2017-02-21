На Харьковщине задержали авто: незаконно перевозили оружие

В ходе отработки территории области, на стационарном посту «Песочин» был остановлен автомобиль «Volkswagen-Touareg». За рулем транспортного средства находился 54-летний киевлянин. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

При проверке документов и осмотре авто, в салоне было обнаружено три карабина, почти 30 патронов и гладкоствольное ружье.

На место вызвали СОГ. Оружие изъяли. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.