На Харьковщине задержали браконьера

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10 февраля 2017 г. 13:14
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В дежурную часть Двуречанского отделения полиции обратился 50-летний житель села Фиголовка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Мужчина рассказал, что недалеко от села неизвестный занимается охотой

Подозреваемым оказался 29-летний житель поселка Двуречная, который имел при себе ружье. В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли убитого дикого кабана.

Следственными открыто уголовное производство по части 1 статьи 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, или ограничение свободы на срок до 3-х лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

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