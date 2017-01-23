 

На Харьковщине задержали мошенника

23 января 2017 г. 8:55

С заявлением в дежурную часть обратился местный житель,  сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области. Он рассказал, что вместе с товарищем употреблял алкогольные напитки. Знакомый попросил воспользоваться его телефоном и вышел на улицу. Вернувшись, сообщил, что потерял мобильный.

Правоохранители задержали ранее судимого 31-летнего мужчину.

Следоватаелем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.