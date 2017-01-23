На Харьковщине задержали мошенника

С заявлением в дежурную часть обратился местный житель, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области. Он рассказал, что вместе с товарищем употреблял алкогольные напитки. Знакомый попросил воспользоваться его телефоном и вышел на улицу. Вернувшись, сообщил, что потерял мобильный.

Правоохранители задержали ранее судимого 31-летнего мужчину.

Следоватаелем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

