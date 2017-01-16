На Харьковщине задержали мошенника, требовавшего деньги за трудоустройство за границей

С заявлением в дежурную часть обратился 20-летний житель поселка Андреевка. Как рассказали в отделе комуникации полиции области, во время поисков работы парень случайно познакомился с 28-летним мужчиной.

Тот предложил помощь в получении документов для выезда за границу, с последующим официальным трудоустройством в Италии. За предоставление этой услуги новый знакомый получил от заявителя 4500 гривен.

Мужчина заверил, что на подготовку документов требуется некоторое время и вскоре парень поедет работать. Впоследствии злоумышленник исчез и перестал отвечать на телефонные звонки.

Полицейские установили и задержали злоумышленника - 28-летнего жителя поселка Слобожанское, который ранее уже привлекался к ответственности.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы. Следственные действия продолжаются.