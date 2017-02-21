На Харьковщине задержаны домушники

В Змиевский ОП поступила информация от 34-летнего харьковчанина о том, что в его даче в с. Красная Поляна, неизвестные повредили окно и украли оттуда резиновую лодку, деревообрабатывающий станок, пилу, медный кабель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сумма ущерба составила 10 тысяч гривен. Правоохранители задержали двоих злоумышленников. Ими оказались 26 и 21-летние жители города Харькова.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.