На Харьковщине закрыли еще одно игорное заведение

Обыск проводился на основании постановления следственного судьи Красноградского районного суда. В ходе обыска нежилого здания было найдено 8 игровых автоматов, 1 неработающий автомат, 400 гривен, тетрадь с записями и магнитные ключи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, что карается штрафом от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Устанавливается организатор незаконного бизнеса.