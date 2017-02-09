На Харьковщине женщина пыталась вывезти в Россию 9 килограмм серебра

Партию ювелирных украшений из серебра задержали 8 февраля пограничники Харьковского отряда вместе с работниками таможни. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ходе проверки поезда «Харьков-Москва» в пункте контроля «Харьков-пассажирский», пограничники обратили внимание на женщину, которая заметно нервничала, переставляя с места на место свой чемодан.

Было принято решение провести углубленный осмотр ее вещей. В чемодане 49-летней гражданки Казахстана было найдено 15 полиэтиленовых пакетов с ювелирными изделиями весом в 9 килограмм.

Изделия изъяли, сумма их оценки будет определена после проведения экспертизы.