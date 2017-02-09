 

На Харьковщине женщина пыталась вывезти в Россию 9 килограмм серебра

09 февраля 2017 г. 10:32
59 просмотров

Партию ювелирных украшений из серебра задержали 8 февраля пограничники Харьковского отряда вместе с работниками таможни. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ходе проверки поезда «Харьков-Москва» в пункте контроля «Харьков-пассажирский», пограничники обратили внимание на женщину, которая заметно нервничала, переставляя с места на место свой чемодан.

Было принято решение провести углубленный осмотр ее вещей. В чемодане 49-летней гражданки Казахстана было найдено 15 полиэтиленовых пакетов с ювелирными изделиями весом в 9 килограмм.

Изделия изъяли, сумма их оценки будет определена после проведения экспертизы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.