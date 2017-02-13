 

На концерте Brutto белорусы на коленях почтили память воинов АТО

13 февраля 2017 г. 15:03
Источник: УНИАН
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Когда зазвучала песня, посвященная погибшим бойцам, весь танцпол стал на колени, выражая свое почтение павшим и сочувствие украинскому народу, передает "Белсат".

Зал гродненского Ледового дворца, где проходил концерт, был заполнен полностью – все 100% билетов было продано. Однако не обошлось и без эксцессов: когда люди на концерте пытались развернуть белорусский национальный флаг, к ним подбежали двое мужчин в штатском с рациями. Через несколько песен уже развернули украинский флаг, который также пришлось спрятать.

Видео: 

Brutto - Гарри (Live in Grodno. 12.02.2017)

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