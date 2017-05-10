На майских праздниках в Украину не пустили 220 россиян

За время всех майских праздников с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу лиц за незаконное пересечение госграницы, среди них 27 – нелегальных мигрантов. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

При этом было оформлено около 2,7 млн человек и почти 600 тыс. транспортных средств.

В указанный период времени сотрудниками Госпогранслужбы Украины также было реализовано более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов и "по разным причинам отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации".

Также пограничниками были обнаружены при незаконном перемещении через границу 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях приостановлено перемещение наркотических и психотропных веществ, а также прекращено незаконное перемещение товаров и грузов на общую сумму более 3 млн грн.

Отдельно в пограничном ведомстве отметили, что во время майских праздников оформили 982 члена команд участников международного песенного конкурса "Евровидение-2017" и 87 участников Чемпионата мира по мотокроссу.

"Во время всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины значительно усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Они были направлены на недопущение проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу Украины", - говорится в информации.