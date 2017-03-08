На одном из перекрестков Харькова изменят движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра будет изменено ежедневно с 8:00 до 20:00 9, 10 и 11 марта, сообщает сайт горсовета.

Это связано с проведением капитального ремонта трамвайного переезда на этом перекрестке.

С 9:00 до 19:00 9 марта движение трамваев будет организовано следующим образом:

№3: «Залютино» - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

№5: ул. Одесская - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина – парк Машиностроителей;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - перекресток пер. Рибасовский/ул. Гольдберговская;

№7: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Малая Даниловка.