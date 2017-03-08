На перекрестке на Московском проспекте запретят движение транспорта

Движение транспорта через проезд в разделительной полосе по пр. Московскому на перекрестке с ул. Василия Мельникова будет запрещено с 7:00 до 23:00 9 марта,передает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского - на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий.

Объезд закрытого участка будет организовано через прилегающие перекрестки:

пр. Московский - пр. Петра Григоренко;

пр. Московский - въезд в ТЦ «Класс» по пр. Московскому, 259.