На площади Свободы будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина – будет ограничено с 8:00 17 февраля до 12:00 27 февраля, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на площади массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.

Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также на площади будет установлено сетчатое металлическое ограждение согласно схеме организации движения транспорта и пешеходов.