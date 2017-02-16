На площади Свободы будет ограничено движение транспорта

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16 февраля 2017 г. 16:55
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Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина – будет ограничено с 8:00 17 февраля до 12:00 27 февраля,  сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на площади массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.

Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также на площади будет установлено сетчатое металлическое ограждение согласно схеме организации движения транспорта и пешеходов.

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